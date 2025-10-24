Perché hai bisogno di Timeless Chart per MT5
Perché hai bisogno di Timeless Chart per MT5

24 ottobre 2025, 16:42
Samuel Manoel De Souza
Samuel Manoel De Souza
MetaTrader 5 è una delle piattaforme di trading più popolari al mondo — ma diciamolo chiaramente, ci sono funzioni importanti che non offre di default. Come: timeframe personalizzati (anche in secondi), grafici Renko, grafici tick, footprint, profili di volume, VWAP, market replay… e così via.

Te ne sono venuti in mente altri? Sicuramente la tua lista è ancora più lunga.

Finora, ottenere tutti questi strumenti avanzati in MT5 significava scaricare molti indicatori o EA diversi — ognuno con bug, limitazioni e pesi inutili.

Timeless Charts cambia completamente questo.

Con un solo EA unificato puoi sbloccare tutte queste funzioni — progettato per qualsiasi tipo di trader, dal trader di lungo periodo allo specialista in order flow / footprint.

Ecco cosa ottieni con Timeless Charts:

  • Timeframe personalizzati in secondi/minuti/ore/giorni, basati su tick, range, Renko, Line Break, Kagi, Point & Figure.

  • Strumenti order flow / volume: cluster / footprint, statistiche delle barre, profili di volume, VWAP.

  • Una suite completa di indicatori tecnici (ADX, ATR, Bande di Bollinger, MACD, RSI, ecc.) e strumenti di disegno (fibonacci, canali, regressione, profili VWAP).

  • Sincronizzazione dei grafici: disegni e mirino sincronizzati tra grafici con lo stesso simbolo.

  • Una soluzione stabile e unificata: senza decine di add-on separati che possono generare conflitti o rallentamenti.

In sintesi: perché complicarsi con decine di strumenti imperfetti quando puoi avere un unico motore che porta MT5 al livello delle piattaforme grafiche più avanzate?

Clicca qui per saperne di più su Timeless Charts.

