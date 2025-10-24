Perché hai bisogno di Timeless Chart per MT5

MetaTrader 5 è una delle piattaforme di trading più popolari al mondo — ma diciamolo chiaramente, ci sono funzioni importanti che non offre di default. Come: timeframe personalizzati (anche in secondi), grafici Renko, grafici tick, footprint, profili di volume, VWAP, market replay… e così via.

Te ne sono venuti in mente altri? Sicuramente la tua lista è ancora più lunga.

Finora, ottenere tutti questi strumenti avanzati in MT5 significava scaricare molti indicatori o EA diversi — ognuno con bug, limitazioni e pesi inutili.

Timeless Charts cambia completamente questo.

Con un solo EA unificato puoi sbloccare tutte queste funzioni — progettato per qualsiasi tipo di trader, dal trader di lungo periodo allo specialista in order flow / footprint.

Ecco cosa ottieni con Timeless Charts:



Timeframe personalizzati in secondi/minuti/ore/giorni, basati su tick, range, Renko, Line Break, Kagi, Point & Figure.

Strumenti order flow / volume: cluster / footprint, statistiche delle barre, profili di volume, VWAP.

Una suite completa di indicatori tecnici (ADX, ATR, Bande di Bollinger, MACD, RSI, ecc.) e strumenti di disegno (fibonacci, canali, regressione, profili VWAP).

Sincronizzazione dei grafici: disegni e mirino sincronizzati tra grafici con lo stesso simbolo.

Una soluzione stabile e unificata: senza decine di add-on separati che possono generare conflitti o rallentamenti.

In sintesi: perché complicarsi con decine di strumenti imperfetti quando puoi avere un unico motore che porta MT5 al livello delle piattaforme grafiche più avanzate?