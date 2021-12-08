Limitazioni e Verifiche sugli Expert Advisors

Introduzione



Quando crei un algoritmo per il trading automatizzato dovresti essere in grado non solo di elaborare i prezzi per creare segnali di trading, ma di essere in grado di ottenere molte informazioni ausiliarie sulle limitazioni imposte al funzionamento degli Expert Advisor. Questo articolo ti dirà come:

ottenere informazioni sulle sessioni di trading;



controllare se hai abbastanza risorse per aprire una posizione;



imporre una limitazione al volume totale di trading con un simbolo;

Imporre una limitazione al numero totale di ordini;

calcolare la perdita potenziale tra il prezzo di entrata e lo Stop Loss;

Controlla se c'è una nuova barra.



Sessioni di Trading e Quotazione



Per ricevere le informazioni sulle sessioni di trading, è necessario utilizzare la funzione SymbolInfoSessionTrade(), per le sessioni di quotazione utilizzare la funzione SymbolInfoSessionQuote() corrispondente. Entrambe le funzioni operano nello stesso modo: se esiste una sessione con l'indice specificato per il giorno della settimana specificato (l'indicizzazione delle sessioni inizia da zero), la funzione restituisce true. L'ora di inizio e fine di una sessione viene scritta al quarto e quinto parametro passati dal collegamento.

bool session_exist= SymbolInfoSessionQuote (symbol,day,session_index,start,finish);

void PrintInfoForQuoteSessions( string symbol, ENUM_DAY_OF_WEEK day) { datetime start,finish; uint session_index= 0 ; bool session_exist=true; while (session_exist) { session_exist= SymbolInfoSessionQuote (symbol,day,session_index,start,finish); if (session_exist) { Print (DayToString(day), ": session index=" ,session_index, " start=" , TimeToString (start,TIME_MINUTES), " finish=" , TimeToString (finish- 1 ,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)); } session_index++; } }

Per scoprire tutta la sessione del giorno specificato, chiamare questa funzione in un ciclo fino a quando non restituisce

Il giorno della settimana viene visualizzato nel formato stringa utilizzando la funzione personalizzata DayToString() che riceve il valore dell'enumerazione ENUM_DAY_OF_WEEK come parametro.



string DayToString( ENUM_DAY_OF_WEEK day) { switch (day) { case SUNDAY : return "Sunday" ; case MONDAY : return "Monday" ; case TUESDAY : return "Tuesday" ; case WEDNESDAY : return "Wednesday" ; case THURSDAY : return "Thursday" ; case FRIDAY : return "Friday" ; case SATURDAY : return "Saturday" ; default : return "Unknown day of week" ; } return "" ; }

Il codice finale dello script SymbolInfoSession.mq5 è allegato alla fine dell'articolo. Qui, mostriamo solo la sua parte principale.



void OnStart () { ENUM_DAY_OF_WEEK days[]={ SUNDAY , MONDAY , TUESDAY , WEDNESDAY , THURSDAY , FRIDAY , SATURDAY }; int size= ArraySize (days); Print ( "Quotation sessions" ); for ( int d= 0 ;d<size;d++) { PrintInfoForQuoteSessions( Symbol (),days[d]); } Print ( "Trading sessions" ); for ( int d= 0 ;d<size;d++) { PrintInfoForTradeSessions( Symbol (),days[d]); } }





Controllo del Margine



Per scoprire la quantità di margine necessaria per aprire o aumentare una posizione, è possibile utilizzare la funzione OrderCalcMargin(); il primo parametro che gli viene passato è un valore dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE. Per un'operazione di acquisto dovresti chiamarla con il parametro ORDER_TYPE_BUY; per vendere, usa il parametroORDER_TYPE_SELL . La funzione restituisce l'importo del margine in base al numero di lotti e al prezzo di apertura.



void OnStart () { double margin; MqlTick last_tick; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),last_tick)) { ResetLastError (); bool check=OrderCalcMargin(type, Symbol (),lots,last_tick.ask,margin); if (check) { PrintFormat ( "For the operation %s %s %.2f lot at %G required margin is %.2f %s" ,OrderTypeToString(type), Symbol (),lots,last_tick.ask,margin, AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )); } } else { Print ( "Unsuccessful execution of the SymbolInfoTick() function, error " , GetLastError ()); } }

Va notato che la funzione OrderCalcMargin() consente di calcolare il valore del margine non solo per gli ordini di mercato, ma anche per gli ordini in sospeso. È possibile controllare i valori restituiti per tutti i tipi di ordini utilizzando lo script Check_Money.mq5.



La funzione OrderCalcMargin() è concepita per il calcolo della dimensione del margine degli ordini in sospeso, poiché in alcuni sistemi di trading potrebbe essere richiesto un rimborso monetario anche per gli ordini in sospeso. Di solito, la dimensione del margine degli ordini in sospeso viene calcolata attraverso un coefficiente per la dimensione del margine per le posizioni lunghe e corte.



Identificatore Descrizione Tipo di Property SYMBOL_MARGIN_LONG Tasso di addebito del margine su posizioni lunghe doppio SYMBOL_MARGIN_SHORT Tasso di addebito del margine su posizioni corte doppio SYMBOL_MARGIN_LIMIT Tasso di addebito del margine su ordini Limit doppio SYMBOL_MARGIN_STOP Tasso di addebito del margine su ordini Stop doppio SYMBOL_MARGIN_STOPLIMIT Tasso di addebito del margine su ordini Stop Limit doppio





È possibile ottenere i valori di tali coefficienti utilizzando il codice semplice:

PrintFormat ( "Rate of margin charging on long positions is equal to %G" , SymbolInfoDouble ( Symbol (),SYMBOL_MARGIN_LONG)); PrintFormat ( "Rate of margin charging on short positions is equal to %G" , SymbolInfoDouble ( Symbol (),SYMBOL_MARGIN_SHORT)); PrintFormat ( "Rate of margin charging on Limit orders is equal to %G" , SymbolInfoDouble ( Symbol (),SYMBOL_MARGIN_LIMIT)); PrintFormat ( "Rate of margin charging on Stop orders is equal to %G" , SymbolInfoDouble ( Symbol (),SYMBOL_MARGIN_STOP)); PrintFormat ( "Rate of margin charging on Stop Limit orders is equal to %G" , SymbolInfoDouble ( Symbol (),SYMBOL_MARGIN_STOPLIMIT));

Per i simboli Forex, i tassi di addebito del margine per gli ordini in sospeso sono solitamente uguali a 0, cioè non ci sono requisiti di margine per loro.







I risultati dell'esecuzione dello script Check_Money.mq5.



A seconda del modo di addebitare il margine, il sistema di gestione del denaro può cambiare, così come il sistema di trading stesso può subire alcune limitazioni se è richiesto un margine per gli ordini in sospeso. Ecco perché questi parametri possono anche essere limiti naturali del funzionamento di un Expert Advisor.



Contabilizzazione di Possibili Profitti e Perdite



Quando si posiziona uno stop level protettivo, è necessario essere pronti per il suo innesco. Il rischio di perdite potenziali dovrebbe essere preso in considerazione in termini di denaro; e OrderCalcProfit() è inteso a questo scopo. È molto simile alla già considerata funzione OrderCalcMargin(), ma richiede prezzi sia di apertura che di chiusura per i calcoli.

Specificare uno dei due valori dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE come primo parametro, ORDER_TYPE_BUY o ORDER_TYPE_SELL; altri tipi di ordini genereranno un errore. Nell'ultimo parametro, è necessario passare una variabile utilizzando il riferimento, a cui la funzione OrderCalcProfit() scriverà il valore del profitto/perdita in caso di esecuzione riuscita.



L'esempio di utilizzo della funzione CalculateProfitOneLot() che calcola il profitto o la perdita quando si chiude una posizione lunga con livelli specificati in entrata e in uscita:

double CalculateProfitOneLot( double entry_price, double exit_price) { double profit= 0 ; if (!OrderCalcProfit( ORDER_TYPE_BUY , Symbol (), 1.0 ,entry_price,exit_price,profit)) { Print ( __FUNCTION__ , " Failed to calculate OrderCalcProfit(). Error " , GetLastError ()); } return (profit); }

Il risultato del calcolo di questa funzione viene mostrato nella figura.



Esempio di calcolo e visualizzazione della perdita potenziale sul grafico utilizzando la funzione OrderCalcProfit().



L'intero codice è disponibile nell'allegato Expert Advisor CalculateProfit_EA.mq5.



Verifica della Presenza di una Nuova Barra



Lo sviluppo di molti sistemi di trading presuppone che i segnali di trading siano calcolati solo quando appare una nuova barra; tutte le azioni di trading vengono eseguite una sola volta. La modalità "Solo prezzi aperti" del tester di strategia nel client terminal MetaTrader 5 è utile per controllare questi sistemi di trading automatizzati.



Nella modalità "Solo prezzi aperti", tutti i calcoli degli indicatori e la chiamata della funzione OnTick() nell’Expert Advisor vengono eseguiti solo una volta per barra durante il test. È la modalità di trading più veloce e, di regola, il modo più tollerante alle oscillazioni di prezzo insignificanti di creare sistemi di trading. Allo stesso tempo, ovviamente, gli indicatori utilizzati in un Expert Advisor dovrebbero essere scritti correttamente e non dovrebbero distorcere i loro valori quando arriva una nuova barra.



Lo strategy tester in modalità "Solo prezzi aperti" consento di sollevarti dalla preoccupazione di lanciare l'Expert Advisor solo una volta per barra: è molto conveniente. Tuttavia, mentre lavora in modalità tempo reale su una demo o su un account reale, un trader dovrebbe controllare l'attività del proprio Expert Advisor per fare eseguire una sola operazione di trading per ciascun segnale ricevuto. Il modo più semplice per questo scopo, è il monitoraggio dell'apertura della barra non formata corrente.



Per ottenere l'orario di apertura dell'ultima barra, è necessario utilizzare la funzione SeriesInfoInteger() con il nome specificato del simbolo, l'intervallo e la proprietà SERIES_LASTBAR_DATE. Confrontando costantemente il tempo di apertura della barra corrente con quello della barra memorizzata in una variabile, è possibile rilevare facilmente il momento in cui appare una nuova barra. Permette di creare la funzione personalizzata isNewBar() che può apparire come segue:



bool isNewBar() { static datetime last_time= 0 ; datetime lastbar_time= SeriesInfoInteger ( Symbol (), Period (),SERIES_LASTBAR_DATE); if (last_time== 0 ) { last_time=lastbar_time; return (false); } if (last_time!=lastbar_time) { last_time=lastbar_time; return (true); } return (false); }

Un esempio di utilizzo della funzione è fornito nell'allegato Expert Advisor CheckLastBar.mq5 .





I messaggi di CheckLastBar Expert Advisor sulla comparsa di nuove barre sull'intervallo M1.



Limitazione del Numero di Ordini in Sospeso



Se è necessario limitare il numero di ordini in sospeso attivi che possono essere inseriti contemporaneamente in un account, è possibile scrivere la propria funzione personalizzata. Nominiamolo IsNewOrderAllowed(); controllerà se è consentito effettuare un altro ordine in sospeso. Scriviamolo per rispettare le regole dell'Automated Trading Championship.

bool IsNewOrderAllowed() { int max_allowed_orders=( int ) AccountInfoInteger (ACCOUNT_LIMIT_ORDERS); if (max_allowed_orders== 0 ) return (true); int orders= OrdersTotal (); return (orders<max_allowed_orders); }

La funzione è semplice: ottenere il numero consentito di ordini alla variabile max_allowed_orders; se il suo valore non è uguale a zero, confrontare con il numero corrente di ordini . Tuttavia, questa funzione non considera un'altra possibile limitazione: la limitazione del volume totale consentito di posizioni aperte e ordini in sospeso da parte di un simbolo specifico.



Limitazione del Numero di Lotti con un Simbolo Specifico



Per ottenere la dimensione della posizione aperta da un simbolo specifico, prima di tutto, è necessario selezionare una posizione utilizzando la funzione PositionSelect(). Solo dopo, puoi richiedere il volume della posizione aperta utilizzando PositionGetDouble(); restituisce varie proprietà della posizione selezionata che hanno il doppio tipo. Scriviamo la funzione PostionVolume() per ottenere il volume di posizione da un dato simbolo.

double PositionVolume( string symbol) { bool selected= PositionSelect (symbol); if (selected) return ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )); else { Print ( __FUNCTION__ , " Failed to execute PositionSelect() for the symbol " , symbol, " Error " , GetLastError ()); return (- 1 ); } }

Prima di effettuare una richiesta di trading per effettuare un ordine in sospeso con un simbolo, è necessario verificare la limitazione del volume totale della posizione aperta e degli ordini in sospeso da parte di quel simbolo - SYMBOL_VOLUME_LIMIT. Se non vi è alcuna limitazione, il volume di un ordine in sospeso non può superare il volume massimo consentito che può essere ricevuto utilizzando il volume SymbolInfoDouble().

double max_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); if (max_volume== 0 ) volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MAX );

Tuttavia, questo approccio non considera il volume degli ordini in sospeso correnti per il simbolo specificato. Scriviamo una funzione che calcola questo valore:

double PositionVolume( string symbol) { bool selected= PositionSelect (symbol); if (selected) return ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )); else { return ( 0 ); } }

Considerando il volume della posizione aperta e del volume degli ordini in sospeso, il controllo finale apparirà come segue:

double NewOrderAllowedVolume( string symbol) { double allowed_volume= 0 ; double symbol_max_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MAX ); double max_volume= SymbolInfoDouble( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); double opened_volume=PositionVolume(symbol); if (opened_volume>= 0 ) { if (max_volume-opened_volume<= 0 ) return ( 0 ); double orders_volume_on_symbol=PendingsVolume(symbol); allowed_volume=max_volume-opened_volume-orders_volume_on_symbol; if (allowed_volume>symbol_max_volume) allowed_volume=symbol_max_volume; } return (allowed_volume); }

L'intero codice dell'Expert Advisor Check_Order_And_Volume_Limits.mq5 che contiene le funzioni, menzionate in questa sezione, è allegato all'articolo.





Esempio di controllo utilizzando il Check_Order_And_Volume_Limits Expert Advisor sull’account di un partecipante dell'Automated Trading Championship 2010.



Verifica della Correttezza del Volume

Una parte significativa di qualsiasi robot di trading è la capacità di scegliere un volume corretto per eseguire un'operazione di trading. Qui, non parleremo dei sistemi di gestione del denaro e della gestione del rischio, ma del volume da correggere in base alle relative proprietà di un simbolo.

Identificatore Descrizione Tipo di Property SYMBOL_VOLUME_MIN Volume minimo per una posizione doppio SYMBOL_VOLUME_MAX Volume massimo per una posizione doppio SYMBOL_VOLUME_STEP Cambio di step minimo per l'esecuzione della posizione doppio

Per eseguire tale verifica, possiamo scrivere la funzione personalizzata CheckVolumeValue():



bool CheckVolumeValue( double volume, string & description ) { double min_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN ); if (volume<min_volume) { description = StringFormat ( "Volume is less than the minimum allowed SYMBOL_VOLUME_MIN=%.2f" ,min_volume); return (false); } double max_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MAX ); if (volume>max_volume) { description = StringFormat ( "Volume is greater than the maximum allowed SYMBOL_VOLUME_MAX=%.2f" ,max_volume); return (false); } double volume_step= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP ); int ratio=( int ) MathRound (volume/volume_step); if ( MathAbs (ratio*volume_step-volume)> 0.0000001 ) { description = StringFormat ( "Volume is not a multiple of minimal step SYMBOL_VOLUME_STEP=%.2f, the closest correct volume is %.2f" , volume_step,ratio*volume_step); return (false); } description = "Correct value of volume " ; return (true); }

È possibile verificare l’operatività di questa funzione utilizzando lo script CheckVolumeValue.mq5 allegato all'articolo.





Messaggi di CheckVolumeValue.mq5 che verificano la correttezza del volume.



Conclusione



L'articolo descrive le verifiche di base per eventuali limitazioni al funzionamento di un Expert Advisor che possono essere affrontate quando si crea il proprio sistema di trading automatizzato. Questi esempi non includono tutte le possibili condizioni che dovrebbero essere controllate durante il funzionamento di un Expert Advisor su un account di trading. Tuttavia, spero che questi esempi aiuteranno i neofiti a capire come implementare le verifiche più popolari nel linguaggio MQL5.

