SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / HJM1
Walter Joseph Dillard

HJM1

Walter Joseph Dillard
0 avis
Fiabilité
75 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 5 111%
CribMarket-Live
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19 627
Bénéfice trades:
10 353 (52.74%)
Perte trades:
9 274 (47.25%)
Meilleure transaction:
3 098.94 USD
Pire transaction:
-3 145.05 USD
Bénéfice brut:
337 582.52 USD (3 289 914 pips)
Perte brute:
-297 817.74 USD (2 768 475 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (374.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 098.94 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
89.06%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
128
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
9.96
Longs trades:
10 122 (51.57%)
Courts trades:
9 505 (48.43%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
2.03 USD
Bénéfice moyen:
32.61 USD
Perte moyenne:
-32.11 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-50.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 560.33 USD (2)
Croissance mensuelle:
18.33%
Prévision annuelle:
222.36%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.43 USD
Maximal:
3 993.88 USD (9.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.75% (1 785.08 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDc 19625
EURUSDc 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDc 40K
EURUSDc -6
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDc 522K
EURUSDc -555
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 098.94 USD
Pire transaction: -3 145 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +374.37 USD
Perte consécutive maximale: -50.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CribMarket-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2025.11.12 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HJM1
30 USD par mois
5 111%
0
0
USD
32K
USD
75
0%
19 627
52%
89%
1.13
2.03
USD
15%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.