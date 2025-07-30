SignauxSections
Walter Joseph Dillard

Montrose KWS

Walter Joseph Dillard
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
KingWilliamStreetFund-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
353
Bénéfice trades:
149 (42.20%)
Perte trades:
204 (57.79%)
Meilleure transaction:
104.88 USD
Pire transaction:
-47.16 USD
Bénéfice brut:
3 212.12 USD (128 141 pips)
Perte brute:
-3 472.87 USD (137 692 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (238.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
238.19 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
81.47%
Charge de dépôt maximale:
5.75%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
220 (62.32%)
Courts trades:
133 (37.68%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.74 USD
Bénéfice moyen:
21.56 USD
Perte moyenne:
-17.02 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-303.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-303.55 USD (18)
Croissance mensuelle:
1.32%
Prévision annuelle:
15.97%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
674.57 USD
Maximal:
936.47 USD (3.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.71% (936.53 USD)
Par fonds propres:
0.28% (70.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 170
XAUUSD 69
GBPJPY 62
AUDJPY 18
EURJPY 16
EURUSD 10
GBPUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 251
XAUUSD -11
GBPJPY -459
AUDJPY -13
EURJPY 15
EURUSD 58
GBPUSD -100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -414
XAUUSD 14K
GBPJPY -23K
AUDJPY 224
EURJPY 625
EURUSD -180
GBPUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.88 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +238.19 USD
Perte consécutive maximale: -303.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KingWilliamStreetFund-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2025.08.22 21:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 16:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
