Tan Thiam Kiat Kelvin

TriumphCFD

Tan Thiam Kiat Kelvin
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 937%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
441
Bénéfice trades:
328 (74.37%)
Perte trades:
113 (25.62%)
Meilleure transaction:
208.60 USD
Pire transaction:
-168.98 USD
Bénéfice brut:
8 576.42 USD (75 900 pips)
Perte brute:
-2 898.66 USD (24 769 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (260.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
622.65 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
21.98
Longs trades:
409 (92.74%)
Courts trades:
32 (7.26%)
Facteur de profit:
2.96
Rendement attendu:
12.87 USD
Bénéfice moyen:
26.15 USD
Perte moyenne:
-25.65 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-108.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-258.30 USD (2)
Croissance mensuelle:
35.10%
Prévision annuelle:
425.84%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
258.30 USD (6.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.61% (56.16 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 441
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +208.60 USD
Pire transaction: -169 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +260.82 USD
Perte consécutive maximale: -108.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8285
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
8 plus...
Aucun avis
2025.11.22 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
