SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Golden Nuggets
Laurent Xavier Richer

Golden Nuggets

Laurent Xavier Richer
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 37 USD par mois
croissance depuis 2025 204%
VantageInternational-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
391
Bénéfice trades:
315 (80.56%)
Perte trades:
76 (19.44%)
Meilleure transaction:
70.84 USD
Pire transaction:
-68.68 USD
Bénéfice brut:
2 803.15 USD (53 619 pips)
Perte brute:
-917.07 USD (15 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (96.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
260.63 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.40
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.92%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
16.55
Longs trades:
362 (92.58%)
Courts trades:
29 (7.42%)
Facteur de profit:
3.06
Rendement attendu:
4.82 USD
Bénéfice moyen:
8.90 USD
Perte moyenne:
-12.07 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-28.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-112.93 USD (2)
Croissance mensuelle:
70.07%
Prévision annuelle:
850.13%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
58.68 USD
Maximal:
113.95 USD (4.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.87% (58.68 USD)
Par fonds propres:
2.64% (57.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 319
GBPUSD+ 67
GLD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 747
GLD -59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 31K
GBPUSD+ 6.9K
GLD 46
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.84 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +96.48 USD
Perte consécutive maximale: -28.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.03 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Golden Nuggets
37 USD par mois
204%
0
0
USD
2.2K
USD
21
99%
391
80%
100%
3.05
4.82
USD
6%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.