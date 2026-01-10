SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TVT 69
Walter Joseph Dillard

TVT 69

Walter Joseph Dillard
0 avis
95 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 9%
VantageInternational-Live 5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 138
Bénéfice trades:
2 153 (68.61%)
Perte trades:
985 (31.39%)
Meilleure transaction:
2 540.01 USD
Pire transaction:
-2 882.48 USD
Bénéfice brut:
90 488.34 USD (379 989 pips)
Perte brute:
-92 570.17 USD (411 157 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (234.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 719.32 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
1 607 (51.21%)
Courts trades:
1 531 (48.79%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.66 USD
Bénéfice moyen:
42.03 USD
Perte moyenne:
-93.98 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-1 441.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-22 570.40 USD (13)
Croissance mensuelle:
0.79%
Prévision annuelle:
9.59%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 090.28 USD
Maximal:
31 347.41 USD (114.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.32% (31 347.41 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 1561
USDCAD+ 345
AUDCAD+ 284
EURGBP+ 230
SP500.r 154
GBPUSD+ 133
AUDUSD+ 97
CADCHF+ 93
EURCAD+ 66
GBPCAD+ 22
GBPJPY+ 20
AUDJPY+ 20
EURJPY+ 19
USDJPY+ 18
US2000.r 14
AUDNZD+ 12
GBPAUD+ 10
EURCHF+ 7
USOUSD 6
EURAUD+ 5
NZDUSD+ 5
CHFJPY+ 5
USDCHF+ 4
GER40.r 3
EURNZD+ 2
XAGUSD 2
AUDCHF+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 11K
USDCAD+ 2.7K
AUDCAD+ -12K
EURGBP+ 2.8K
SP500.r -85
GBPUSD+ 1.1K
AUDUSD+ -4.3K
CADCHF+ -481
EURCAD+ -4.3K
GBPCAD+ 56
GBPJPY+ -386
AUDJPY+ 183
EURJPY+ -119
USDJPY+ 202
US2000.r -24
AUDNZD+ -282
GBPAUD+ 615
EURCHF+ 42
USOUSD -172
EURAUD+ 3
NZDUSD+ -42
CHFJPY+ -37
USDCHF+ 3
GER40.r 1.1K
EURNZD+ 1
XAGUSD 887
AUDCHF+ 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 2.5K
USDCAD+ -373
AUDCAD+ -59K
EURGBP+ 5.5K
SP500.r -3.2K
GBPUSD+ -1.5K
AUDUSD+ -549
CADCHF+ -1.7K
EURCAD+ -8K
GBPCAD+ 790
GBPJPY+ -7.3K
AUDJPY+ 220
EURJPY+ 677
USDJPY+ 1.9K
US2000.r -1.2K
AUDNZD+ -3.5K
GBPAUD+ 2K
EURCHF+ 134
USOUSD -828
EURAUD+ 75
NZDUSD+ -15
CHFJPY+ 22
USDCHF+ 123
GER40.r 42K
EURNZD+ 108
XAGUSD 3.6K
AUDCHF+ 31
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 540.01 USD
Pire transaction: -2 882 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +234.60 USD
Perte consécutive maximale: -1 441.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.6% of days out of 665 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire