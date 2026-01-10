SignauxSections
Walter Joseph Dillard

TOX 69

Walter Joseph Dillard
0 avis
119 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 19%
OxSecurities-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 780
Bénéfice trades:
3 434 (71.84%)
Perte trades:
1 346 (28.16%)
Meilleure transaction:
2 214.24 USD
Pire transaction:
-2 686.57 USD
Bénéfice brut:
171 720.61 USD (521 838 pips)
Perte brute:
-140 680.44 USD (425 511 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (401.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 574.90 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
2 579 (53.95%)
Courts trades:
2 201 (46.05%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
6.49 USD
Bénéfice moyen:
50.01 USD
Perte moyenne:
-104.52 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-175.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-20 965.72 USD (13)
Croissance mensuelle:
0.89%
Prévision annuelle:
10.77%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.18 USD
Maximal:
30 789.44 USD (60.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.30% (30 789.44 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.PRO 2341
GBPUSD.PRO 528
USDCAD.PRO 410
AUDCAD.PRO 296
EURGBP.PRO 278
US500 156
AUDUSD.PRO 130
CADCHF.PRO 125
EURCAD.PRO 72
GBPCAD.PRO 70
GBPJPY.PRO 64
EURJPY.PRO 60
AUDNZD.PRO 29
NZDCAD.PRO 28
GBPAUD.PRO 27
AUDJPY.PRO 26
USDJPY.PRO 24
EURCHF.PRO 18
USDCHF.PRO 18
EURNZD.PRO 17
EURAUD.PRO 15
GBPCHF.PRO 15
NZDUSD.PRO 10
AUDCHF.PRO 8
CHFJPY.PRO 5
OILUSD 5
DE30 3
NZDCHF.PRO 1
XAGUSD.PRO 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.PRO 17K
GBPUSD.PRO 8.3K
USDCAD.PRO 6.7K
AUDCAD.PRO -10K
EURGBP.PRO 4.3K
US500 120
AUDUSD.PRO -3.1K
CADCHF.PRO 4.2K
EURCAD.PRO -4.7K
GBPCAD.PRO 933
GBPJPY.PRO 334
EURJPY.PRO 2.1K
AUDNZD.PRO -269
NZDCAD.PRO 783
GBPAUD.PRO 769
AUDJPY.PRO -51
USDJPY.PRO 1.3K
EURCHF.PRO 731
USDCHF.PRO 413
EURNZD.PRO -147
EURAUD.PRO 53
GBPCHF.PRO -854
NZDUSD.PRO -195
AUDCHF.PRO -157
CHFJPY.PRO -144
OILUSD -188
DE30 1.7K
NZDCHF.PRO 8
XAGUSD.PRO 878
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.PRO -2.2K
GBPUSD.PRO 809
USDCAD.PRO 29K
AUDCAD.PRO 8.2K
EURGBP.PRO 7.3K
US500 -1.4K
AUDUSD.PRO 3.9K
CADCHF.PRO 1.9K
EURCAD.PRO -7.9K
GBPCAD.PRO 1.7K
GBPJPY.PRO -13K
EURJPY.PRO 3.6K
AUDNZD.PRO -5.2K
NZDCAD.PRO 3.8K
GBPAUD.PRO 886
AUDJPY.PRO -630
USDJPY.PRO 2.7K
EURCHF.PRO 497
USDCHF.PRO -77
EURNZD.PRO 53
EURAUD.PRO 281
GBPCHF.PRO -1.6K
NZDUSD.PRO -261
AUDCHF.PRO -258
CHFJPY.PRO -425
OILUSD -88
DE30 66K
NZDCHF.PRO 41
XAGUSD.PRO 1.8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 214.24 USD
Pire transaction: -2 687 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +401.10 USD
Perte consécutive maximale: -175.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OxSecurities-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 1.57% of days out of 829 days of the signal's entire lifetime.
