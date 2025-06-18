SignauxSections
Walter Joseph Dillard

Nairobi Scandinavian Markets

Walter Joseph Dillard
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 5%
ScandinavianMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
272
Bénéfice trades:
187 (68.75%)
Perte trades:
85 (31.25%)
Meilleure transaction:
110.34 USD
Pire transaction:
-690.60 USD
Bénéfice brut:
2 191.62 USD (168 229 pips)
Perte brute:
-1 729.77 USD (103 427 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (174.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
233.36 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
82.96%
Charge de dépôt maximale:
1.32%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.41
Longs trades:
182 (66.91%)
Courts trades:
90 (33.09%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.70 USD
Bénéfice moyen:
11.72 USD
Perte moyenne:
-20.35 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-18.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-984.64 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.35%
Prévision annuelle:
-4.24%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 117.02 USD (9.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.92% (1 117.02 USD)
Par fonds propres:
3.78% (395.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.swd 245
GOLD.swd 22
AUDCAD.swd 1
GBPJPY.swd 1
EURAUD.swd 1
USDCHF.swd 1
AUDJPY.swd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.swd 336
GOLD.swd 157
AUDCAD.swd 0
GBPJPY.swd -2
EURAUD.swd -32
USDCHF.swd 0
AUDJPY.swd 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.swd 59K
GOLD.swd 13K
AUDCAD.swd -28
GBPJPY.swd -112
EURAUD.swd -4.7K
USDCHF.swd 4
AUDJPY.swd 376
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110.34 USD
Pire transaction: -691 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +174.94 USD
Perte consécutive maximale: -18.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ScandinavianMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2025.09.12 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.22% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.68% of days out of 357 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 23:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 18:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.21% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
