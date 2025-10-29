SignauxSections
Walter Joseph Dillard

Aarhus SCM

Walter Joseph Dillard
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
ScandinavianMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
306
Bénéfice trades:
252 (82.35%)
Perte trades:
54 (17.65%)
Meilleure transaction:
347.74 USD
Pire transaction:
-306.42 USD
Bénéfice brut:
2 278.13 USD (144 700 pips)
Perte brute:
-759.03 USD (25 150 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (45.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
377.59 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.79%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.08
Longs trades:
216 (70.59%)
Courts trades:
90 (29.41%)
Facteur de profit:
3.00
Rendement attendu:
4.96 USD
Bénéfice moyen:
9.04 USD
Perte moyenne:
-14.06 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-18.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-456.82 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
493.84 USD (2.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.49% (493.84 USD)
Par fonds propres:
3.07% (3 116.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD.swd 108
EURUSD.swd 90
US100.swd 67
DE30.swd 21
USDJPY.swd 13
US30.swd 3
EURNZD.swd 2
NZDCHF.swd 1
GBPCHF.swd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD.swd 320
EURUSD.swd 716
US100.swd 336
DE30.swd 135
USDJPY.swd -46
US30.swd 12
EURNZD.swd 2
NZDCHF.swd 25
GBPCHF.swd 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD.swd 2.1K
EURUSD.swd 1.8K
US100.swd 80K
DE30.swd 33K
USDJPY.swd -993
US30.swd 5.5K
EURNZD.swd 41
NZDCHF.swd 135
GBPCHF.swd 99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +347.74 USD
Pire transaction: -306 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +45.79 USD
Perte consécutive maximale: -18.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ScandinavianMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2025.10.29 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
