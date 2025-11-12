SignauxSections
Walter Joseph Dillard

HJM2

Walter Joseph Dillard
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 171%
CribMarket-Live
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 807
Bénéfice trades:
1 999 (52.50%)
Perte trades:
1 808 (47.49%)
Meilleure transaction:
253.53 USD
Pire transaction:
-249.54 USD
Bénéfice brut:
20 613.33 USD (1 206 118 pips)
Perte brute:
-18 898.24 USD (1 084 725 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (86.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
255.72 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
3.54
Longs trades:
1 917 (50.35%)
Courts trades:
1 890 (49.65%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.45 USD
Bénéfice moyen:
10.31 USD
Perte moyenne:
-10.45 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-7.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-249.54 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.75%
Prévision annuelle:
166.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
90.10 USD
Maximal:
484.32 USD (17.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.28% (484.17 USD)
Par fonds propres:
0.26% (7.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDc 3807
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDc 1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDc 121K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +253.53 USD
Pire transaction: -250 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +86.36 USD
Perte consécutive maximale: -7.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CribMarket-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2025.11.12 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
