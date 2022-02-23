SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NS eP v3 49109488
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 49109488

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
188 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 157%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 668
Bénéfice trades:
1 213 (72.72%)
Perte trades:
455 (27.28%)
Meilleure transaction:
518.00 USD
Pire transaction:
-302.20 USD
Bénéfice brut:
6 994.07 USD (190 166 pips)
Perte brute:
-3 758.33 USD (191 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (11.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
888.47 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
58.63%
Charge de dépôt maximale:
17.92%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.73
Longs trades:
758 (45.44%)
Courts trades:
910 (54.56%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
1.94 USD
Bénéfice moyen:
5.77 USD
Perte moyenne:
-8.26 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-511.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-867.16 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.16%
Prévision annuelle:
15.68%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
451.18 USD
Maximal:
867.16 USD (8.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.03% (238.38 USD)
Par fonds propres:
34.77% (795.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDmicro 1339
AUDUSDmicro 329
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDmicro 2.9K
AUDUSDmicro 334
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDmicro 331
AUDUSDmicro -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +518.00 USD
Pire transaction: -302 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +11.07 USD
Perte consécutive maximale: -511.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 39" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données



Aucun avis
