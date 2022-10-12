SignauxSections
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 46167654

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
154 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 159%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 423
Bénéfice trades:
964 (67.74%)
Perte trades:
459 (32.26%)
Meilleure transaction:
484.98 USD
Pire transaction:
-128.58 USD
Bénéfice brut:
9 130.52 USD (697 941 pips)
Perte brute:
-3 465.64 USD (379 369 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (71.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
952.99 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
95.34%
Charge de dépôt maximale:
9.67%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.00
Longs trades:
859 (60.37%)
Courts trades:
564 (39.63%)
Facteur de profit:
2.63
Rendement attendu:
3.98 USD
Bénéfice moyen:
9.47 USD
Perte moyenne:
-7.55 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-566.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-566.66 USD (7)
Croissance mensuelle:
5.93%
Prévision annuelle:
71.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.40 USD
Maximal:
566.66 USD (6.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.64% (566.66 USD)
Par fonds propres:
30.55% (1 185.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDmicro 1034
GOLDmicro 389
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDmicro 3.1K
GOLDmicro 2.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDmicro 35K
GOLDmicro 284K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +484.98 USD
Pire transaction: -129 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +71.30 USD
Perte consécutive maximale: -566.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 36" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

Aucun avis
