Wijanarko Putro Santoso

NS 1433495 LP v2 AUDCAD

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
115 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 80%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
389
Bénéfice trades:
309 (79.43%)
Perte trades:
80 (20.57%)
Meilleure transaction:
13 570.45 USD
Pire transaction:
-2 213.26 USD
Bénéfice brut:
62 167.20 USD (57 931 pips)
Perte brute:
-22 544.05 USD (48 364 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (709.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14 923.88 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
86.60%
Charge de dépôt maximale:
10.59%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
5.44
Longs trades:
211 (54.24%)
Courts trades:
178 (45.76%)
Facteur de profit:
2.76
Rendement attendu:
101.86 USD
Bénéfice moyen:
201.19 USD
Perte moyenne:
-281.80 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-7 282.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 282.82 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.71%
Prévision annuelle:
8.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.48 USD
Maximal:
7 282.82 USD (14.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.16% (6 894.97 USD)
Par fonds propres:
21.94% (21 973.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 389
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 40K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 9.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13 570.45 USD
Pire transaction: -2 213 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +709.06 USD
Perte consécutive maximale: -7 282.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 11
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 80
MEXIntGroup-Real
0.33 × 6
FusionMarkets-Demo
1.00 × 24
RoboForex-ProCent
2.90 × 30
Pepperstone-Edge02
3.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
14.00 × 2
Aucun avis
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.14 17:56
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.01 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 06:13
No swaps are charged on the signal account
