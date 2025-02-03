Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 1 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 1 XMTrading-Real 34 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 11 ICMarkets-Live18 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 1 FxPro.com-Real02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 80 MEXIntGroup-Real 0.33 × 6 FusionMarkets-Demo 1.00 × 24 RoboForex-ProCent 2.90 × 30 Pepperstone-Edge02 3.00 × 4 ForexTimeFXTM-ECN 14.00 × 2