Signaux / MetaTrader 4 / NS 51325016 metaPRO AUDUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 51325016 metaPRO AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
125 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 59%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
234
Bénéfice trades:
161 (68.80%)
Perte trades:
73 (31.20%)
Meilleure transaction:
11 504.00 USD
Pire transaction:
-1 814.00 USD
Bénéfice brut:
50 567.13 USD (46 332 pips)
Perte brute:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 111.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 952.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.10%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
5.07
Longs trades:
119 (50.85%)
Courts trades:
115 (49.15%)
Facteur de profit:
2.77
Rendement attendu:
137.99 USD
Bénéfice moyen:
314.08 USD
Perte moyenne:
-250.37 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-6 369.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 369.75 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.01%
Prévision annuelle:
12.25%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 369.75 USD (20.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.39% (6 369.75 USD)
Par fonds propres:
0.03% (27.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 234
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 32K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11 504.00 USD
Pire transaction: -1 814 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 111.30 USD
Perte consécutive maximale: -6 369.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04
0.00 × 21
MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.38 × 8
BlackBullMarkets-Live
1.33 × 3
Aucun avis
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
