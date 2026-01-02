SignauxSections
Wijanarko Putro Santoso

NS 280419238 Setup Multi Pair

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
292 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 9 092%
FBS-Real-8
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
341
Bénéfice trades:
320 (93.84%)
Perte trades:
21 (6.16%)
Meilleure transaction:
54 314.13 USD
Pire transaction:
-727.20 USD
Bénéfice brut:
756 754.40 USD (9 380 pips)
Perte brute:
-4 293.67 USD (20 150 pips)
Gains consécutifs maximales:
97 (82 995.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
440 266.94 USD (78)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.38%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
26 jours
Facteur de récupération:
394.12
Longs trades:
298 (87.39%)
Courts trades:
43 (12.61%)
Facteur de profit:
176.25
Rendement attendu:
2 206.63 USD
Bénéfice moyen:
2 364.86 USD
Perte moyenne:
-204.46 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 909.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 909.21 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.52%
Prévision annuelle:
42.72%
Algo trading:
21%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 909.21 USD (0.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.77% (1 909.21 USD)
Par fonds propres:
0.16% (175.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 265
EURUSD 26
AUDCAD 22
AUDUSD 16
USDCAD 7
GBPUSD 4
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 748K
EURUSD 895
AUDCAD 1.8K
AUDUSD 2.1K
USDCAD -890
GBPUSD 70
AUDNZD 135
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
EURUSD 1.1K
AUDCAD 1.3K
AUDUSD -936
USDCAD -12K
GBPUSD -10
AUDNZD 70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54 314.13 USD
Pire transaction: -727 USD
Gains consécutifs maximales: 78
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +82 995.83 USD
Perte consécutive maximale: -1 909.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobal-Cent5
0.00 × 4
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 2
FBS-Real-1
0.00 × 3
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 38
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.17 × 6
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tickmill-Live10
0.25 × 4
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
FBS-Real-12
0.29 × 346
Tickmill-Live05
0.29 × 564
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 353
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
NPBFX-Real
0.33 × 3
179 plus...
Aucun avis
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 90 days. This comprises 4.41% of days out of the 2042 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
80% of trades performed within 57 days. This comprises 2.79% of days out of the 2042 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
80% of growth achieved within 57 days. This comprises 2.79% of days out of 2042 days of the signal's entire lifetime.
