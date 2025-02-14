Devises / MMI
MMI: Marcus & Millichap Inc
31.53 USD 0.79 (2.44%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MMI a changé de -2.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.47 et à un maximum de 32.31.
Suivez la dynamique Marcus & Millichap Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MMI Nouvelles
Range quotidien
31.47 32.31
Range Annuel
27.67 42.80
- Clôture Précédente
- 32.32
- Ouverture
- 32.14
- Bid
- 31.53
- Ask
- 31.83
- Plus Bas
- 31.47
- Plus Haut
- 32.31
- Volume
- 171
- Changement quotidien
- -2.44%
- Changement Mensuel
- -1.75%
- Changement à 6 Mois
- -7.62%
- Changement Annuel
- -19.77%
20 septembre, samedi