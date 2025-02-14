Валюты / MMI
MMI: Marcus & Millichap Inc
31.79 USD 0.37 (1.15%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MMI за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.79, а максимальная — 32.44.
Следите за динамикой Marcus & Millichap Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MMI
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- Marcus & Millichap, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MMI)
- Marcus & Millichap (MMI) Earnings Transcript
- Marcus & Millichap Q2 2025 slides: Revenue up 8.8% despite widening losses
- Marcus & Millichap earnings missed by $0.24, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Metro Mining’s Q2 2025 record shipments drive growth
- Citizens JMP initiates coverage on Marcus & Millichap stock with Market Perform rating
- InvestingPro’s December overvaluation alert captures MMI’s 33% correction
- Marcus & Millichap stock rises following robust Q4 revenue growth
Дневной диапазон
31.79 32.44
Годовой диапазон
27.67 42.80
- Предыдущее закрытие
- 32.16
- Open
- 32.44
- Bid
- 31.79
- Ask
- 32.09
- Low
- 31.79
- High
- 32.44
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- -0.93%
- 6-месячное изменение
- -6.86%
- Годовое изменение
- -19.11%
