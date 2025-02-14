Moedas / MMI
MMI: Marcus & Millichap Inc
31.97 USD 0.06 (0.19%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MMI para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.88 e o mais alto foi 32.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Marcus & Millichap Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MMI Notícias
Faixa diária
31.88 32.28
Faixa anual
27.67 42.80
- Fechamento anterior
- 31.91
- Open
- 31.98
- Bid
- 31.97
- Ask
- 32.27
- Low
- 31.88
- High
- 32.28
- Volume
- 37
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- -0.37%
- Mudança de 6 meses
- -6.33%
- Mudança anual
- -18.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh