Währungen / MMI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MMI: Marcus & Millichap Inc
32.32 USD 0.41 (1.28%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MMI hat sich für heute um 1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.88 bis zu einem Hoch von 32.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Marcus & Millichap Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMI News
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- Marcus & Millichap, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MMI)
- Marcus & Millichap (MMI) Earnings Transcript
- Marcus & Millichap Q2 2025 slides: Revenue up 8.8% despite widening losses
- Marcus & Millichap earnings missed by $0.24, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Metro Mining’s Q2 2025 record shipments drive growth
- Citizens JMP initiates coverage on Marcus & Millichap stock with Market Perform rating
- InvestingPro’s December overvaluation alert captures MMI’s 33% correction
- Marcus & Millichap stock rises following robust Q4 revenue growth
Tagesspanne
31.88 32.54
Jahresspanne
27.67 42.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.91
- Eröffnung
- 32.00
- Bid
- 32.32
- Ask
- 32.62
- Tief
- 31.88
- Hoch
- 32.54
- Volumen
- 194
- Tagesänderung
- 1.28%
- Monatsänderung
- 0.72%
- 6-Monatsänderung
- -5.30%
- Jahresänderung
- -17.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K