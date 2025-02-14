KurseKategorien
MMI: Marcus & Millichap Inc

32.32 USD 0.41 (1.28%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MMI hat sich für heute um 1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.88 bis zu einem Hoch von 32.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Marcus & Millichap Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
31.88 32.54
Jahresspanne
27.67 42.80
Vorheriger Schlusskurs
31.91
Eröffnung
32.00
Bid
32.32
Ask
32.62
Tief
31.88
Hoch
32.54
Volumen
194
Tagesänderung
1.28%
Monatsänderung
0.72%
6-Monatsänderung
-5.30%
Jahresänderung
-17.76%
