MMI: Marcus & Millichap Inc
31.53 USD 0.79 (2.44%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MMI fiyatı bugün -2.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.47 ve Yüksek fiyatı olarak 32.31 aralığında işlem gördü.
Marcus & Millichap Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MMI haberleri
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- Marcus & Millichap, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MMI)
- Marcus & Millichap (MMI) Earnings Transcript
- Marcus & Millichap Q2 2025 slides: Revenue up 8.8% despite widening losses
- Marcus & Millichap earnings missed by $0.24, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Metro Mining’s Q2 2025 record shipments drive growth
- Citizens JMP initiates coverage on Marcus & Millichap stock with Market Perform rating
- InvestingPro’s December overvaluation alert captures MMI’s 33% correction
- Marcus & Millichap stock rises following robust Q4 revenue growth
Günlük aralık
31.47 32.31
Yıllık aralık
27.67 42.80
- Önceki kapanış
- 32.32
- Açılış
- 32.14
- Satış
- 31.53
- Alış
- 31.83
- Düşük
- 31.47
- Yüksek
- 32.31
- Hacim
- 171
- Günlük değişim
- -2.44%
- Aylık değişim
- -1.75%
- 6 aylık değişim
- -7.62%
- Yıllık değişim
- -19.77%
21 Eylül, Pazar