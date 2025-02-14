Divisas / MMI
MMI: Marcus & Millichap Inc
31.91 USD 0.12 (0.38%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MMI de hoy ha cambiado un 0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.81, mientras que el máximo ha alcanzado 33.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Marcus & Millichap Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MMI News
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- Marcus & Millichap, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MMI)
- Marcus & Millichap (MMI) Earnings Transcript
- Marcus & Millichap Q2 2025 slides: Revenue up 8.8% despite widening losses
- Marcus & Millichap earnings missed by $0.24, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Metro Mining’s Q2 2025 record shipments drive growth
- Citizens JMP initiates coverage on Marcus & Millichap stock with Market Perform rating
- InvestingPro’s December overvaluation alert captures MMI’s 33% correction
- Marcus & Millichap stock rises following robust Q4 revenue growth
Rango diario
31.81 33.00
Rango anual
27.67 42.80
Cierres anteriores
31.79
- 31.79
- Open
- 32.14
- Bid
- 31.91
- Ask
- 32.21
- Low
- 31.81
- High
- 33.00
Volumen
102
- 102
Cambio diario
0.38%
- 0.38%
Cambio mensual
-0.56%
- -0.56%
Cambio a 6 meses
-6.50%
- -6.50%
Cambio anual
-18.80%
- -18.80%
