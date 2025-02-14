通貨 / MMI
MMI: Marcus & Millichap Inc
32.32 USD 0.41 (1.28%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MMIの今日の為替レートは、1.28%変化しました。日中、通貨は1あたり31.88の安値と32.54の高値で取引されました。
Marcus & Millichap Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMI News
1日のレンジ
31.88 32.54
1年のレンジ
27.67 42.80
- 以前の終値
- 31.91
- 始値
- 31.98
- 買値
- 32.32
- 買値
- 32.62
- 安値
- 31.88
- 高値
- 32.54
- 出来高
- 193
- 1日の変化
- 1.28%
- 1ヶ月の変化
- 0.72%
- 6ヶ月の変化
- -5.30%
- 1年の変化
- -17.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K