MMI: Marcus & Millichap Inc

32.32 USD 0.41 (1.28%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MMIの今日の為替レートは、1.28%変化しました。日中、通貨は1あたり31.88の安値と32.54の高値で取引されました。

Marcus & Millichap Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
31.88 32.54
1年のレンジ
27.67 42.80
以前の終値
31.91
始値
31.98
買値
32.32
買値
32.62
安値
31.88
高値
32.54
出来高
193
1日の変化
1.28%
1ヶ月の変化
0.72%
6ヶ月の変化
-5.30%
1年の変化
-17.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K