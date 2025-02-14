QuotazioniSezioni
MMI: Marcus & Millichap Inc

31.53 USD 0.79 (2.44%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MMI ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.47 e ad un massimo di 32.31.

Segui le dinamiche di Marcus & Millichap Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
31.47 32.31
Intervallo Annuale
27.67 42.80
Chiusura Precedente
32.32
Apertura
32.14
Bid
31.53
Ask
31.83
Minimo
31.47
Massimo
32.31
Volume
171
Variazione giornaliera
-2.44%
Variazione Mensile
-1.75%
Variazione Semestrale
-7.62%
Variazione Annuale
-19.77%
