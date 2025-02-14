Valute / MMI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MMI: Marcus & Millichap Inc
31.53 USD 0.79 (2.44%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MMI ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.47 e ad un massimo di 32.31.
Segui le dinamiche di Marcus & Millichap Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMI News
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- Marcus & Millichap, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MMI)
- Marcus & Millichap (MMI) Earnings Transcript
- Marcus & Millichap Q2 2025 slides: Revenue up 8.8% despite widening losses
- Marcus & Millichap earnings missed by $0.24, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Metro Mining’s Q2 2025 record shipments drive growth
- Citizens JMP initiates coverage on Marcus & Millichap stock with Market Perform rating
- InvestingPro’s December overvaluation alert captures MMI’s 33% correction
- Marcus & Millichap stock rises following robust Q4 revenue growth
Intervallo Giornaliero
31.47 32.31
Intervallo Annuale
27.67 42.80
- Chiusura Precedente
- 32.32
- Apertura
- 32.14
- Bid
- 31.53
- Ask
- 31.83
- Minimo
- 31.47
- Massimo
- 32.31
- Volume
- 171
- Variazione giornaliera
- -2.44%
- Variazione Mensile
- -1.75%
- Variazione Semestrale
- -7.62%
- Variazione Annuale
- -19.77%
20 settembre, sabato