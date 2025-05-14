Devises / HHS
HHS: Harte Hanks Inc
3.71 USD 0.02 (0.54%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HHS a changé de 0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.68 et à un maximum de 3.71.
Suivez la dynamique Harte Hanks Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HHS Nouvelles
- Harte Hanks (HHS) Q2 Revenue Falls 14%
- Harte Hanks earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Extends Line of Credit with Texas Capital Bank
- Harte Hanks appoints David Fisher as president to lead transformation
- Harte Hanks Honored with DigiKey Partnership Excellence Award
- Harte Hanks secures exclusive license for health data
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Harte hanks 10% owner Gary Rosenbach buys $44,988 in stock
- Harte Hanks stock hits 52-week low at $4.24 amid market challenges
- Harte Hanks earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Reports First Quarter 2025 Results
Range quotidien
3.68 3.71
Range Annuel
3.06 7.47
- Clôture Précédente
- 3.69
- Ouverture
- 3.69
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Plus Bas
- 3.68
- Plus Haut
- 3.71
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- 0.54%
- Changement Mensuel
- 2.20%
- Changement à 6 Mois
- -21.40%
- Changement Annuel
- -49.25%
20 septembre, samedi