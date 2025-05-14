QuotazioniSezioni
Valute / HHS
Tornare a Azioni

HHS: Harte Hanks Inc

3.71 USD 0.02 (0.54%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HHS ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.68 e ad un massimo di 3.71.

Segui le dinamiche di Harte Hanks Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HHS News

Intervallo Giornaliero
3.68 3.71
Intervallo Annuale
3.06 7.47
Chiusura Precedente
3.69
Apertura
3.69
Bid
3.71
Ask
4.01
Minimo
3.68
Massimo
3.71
Volume
18
Variazione giornaliera
0.54%
Variazione Mensile
2.20%
Variazione Semestrale
-21.40%
Variazione Annuale
-49.25%
21 settembre, domenica