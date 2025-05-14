Valute / HHS
HHS: Harte Hanks Inc
3.71 USD 0.02 (0.54%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HHS ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.68 e ad un massimo di 3.71.
Segui le dinamiche di Harte Hanks Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HHS News
- Harte Hanks (HHS) Q2 Revenue Falls 14%
- Harte Hanks earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Extends Line of Credit with Texas Capital Bank
- Harte Hanks appoints David Fisher as president to lead transformation
- Harte Hanks Honored with DigiKey Partnership Excellence Award
- Harte Hanks secures exclusive license for health data
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Harte hanks 10% owner Gary Rosenbach buys $44,988 in stock
- Harte Hanks stock hits 52-week low at $4.24 amid market challenges
- Harte Hanks earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Reports First Quarter 2025 Results
Intervallo Giornaliero
3.68 3.71
Intervallo Annuale
3.06 7.47
- 3.69
- 3.69
- 3.71
- 4.01
- 3.68
- 3.71
- 18
- 0.54%
- 2.20%
- -21.40%
- -49.25%
21 settembre, domenica