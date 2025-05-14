クォートセクション
通貨 / HHS
HHS: Harte Hanks Inc

3.69 USD 0.02 (0.54%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HHSの今日の為替レートは、-0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり3.67の安値と3.72の高値で取引されました。

Harte Hanks Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.67 3.72
1年のレンジ
3.06 7.47
以前の終値
3.71
始値
3.67
買値
3.69
買値
3.99
安値
3.67
高値
3.72
出来高
41
1日の変化
-0.54%
1ヶ月の変化
1.65%
6ヶ月の変化
-21.82%
1年の変化
-49.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K