HHS: Harte Hanks Inc
3.69 USD 0.02 (0.54%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HHSの今日の為替レートは、-0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり3.67の安値と3.72の高値で取引されました。
Harte Hanks Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HHS News
- Harte Hanks (HHS) Q2 Revenue Falls 14%
- Harte Hanks earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Extends Line of Credit with Texas Capital Bank
- Harte Hanks appoints David Fisher as president to lead transformation
- Harte Hanks Honored with DigiKey Partnership Excellence Award
- Harte Hanks secures exclusive license for health data
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Harte hanks 10% owner Gary Rosenbach buys $44,988 in stock
- Harte Hanks stock hits 52-week low at $4.24 amid market challenges
- Harte Hanks earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Reports First Quarter 2025 Results
1日のレンジ
3.67 3.72
1年のレンジ
3.06 7.47
- 以前の終値
- 3.71
- 始値
- 3.67
- 買値
- 3.69
- 買値
- 3.99
- 安値
- 3.67
- 高値
- 3.72
- 出来高
- 41
- 1日の変化
- -0.54%
- 1ヶ月の変化
- 1.65%
- 6ヶ月の変化
- -21.82%
- 1年の変化
- -49.52%
