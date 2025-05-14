货币 / HHS
HHS: Harte Hanks Inc
3.71 USD 0.01 (0.27%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HHS汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点3.67和高点3.72进行交易。
关注Harte Hanks Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HHS新闻
日范围
3.67 3.72
年范围
3.06 7.47
- 前一天收盘价
- 3.70
- 开盘价
- 3.67
- 卖价
- 3.71
- 买价
- 4.01
- 最低价
- 3.67
- 最高价
- 3.72
- 交易量
- 25
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 2.20%
- 6个月变化
- -21.40%
- 年变化
- -49.25%
