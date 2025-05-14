Moedas / HHS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HHS: Harte Hanks Inc
3.69 USD 0.02 (0.54%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HHS para hoje mudou para -0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.67 e o mais alto foi 3.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Harte Hanks Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HHS Notícias
- Harte Hanks (HHS) Q2 Revenue Falls 14%
- Harte Hanks earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Extends Line of Credit with Texas Capital Bank
- Harte Hanks appoints David Fisher as president to lead transformation
- Harte Hanks Honored with DigiKey Partnership Excellence Award
- Harte Hanks secures exclusive license for health data
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Harte hanks 10% owner Gary Rosenbach buys $44,988 in stock
- Harte Hanks stock hits 52-week low at $4.24 amid market challenges
- Harte Hanks earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Reports First Quarter 2025 Results
Faixa diária
3.67 3.72
Faixa anual
3.06 7.47
- Fechamento anterior
- 3.71
- Open
- 3.67
- Bid
- 3.69
- Ask
- 3.99
- Low
- 3.67
- High
- 3.72
- Volume
- 41
- Mudança diária
- -0.54%
- Mudança mensal
- 1.65%
- Mudança de 6 meses
- -21.82%
- Mudança anual
- -49.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh