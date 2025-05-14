Währungen / HHS
HHS: Harte Hanks Inc
3.69 USD 0.02 (0.54%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HHS hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.67 bis zu einem Hoch von 3.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Harte Hanks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HHS News
- Harte Hanks (HHS) Q2 Revenue Falls 14%
- Harte Hanks earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Extends Line of Credit with Texas Capital Bank
- Harte Hanks appoints David Fisher as president to lead transformation
- Harte Hanks Honored with DigiKey Partnership Excellence Award
- Harte Hanks secures exclusive license for health data
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Harte hanks 10% owner Gary Rosenbach buys $44,988 in stock
- Harte Hanks stock hits 52-week low at $4.24 amid market challenges
- Harte Hanks earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Reports First Quarter 2025 Results
Tagesspanne
3.67 3.72
Jahresspanne
3.06 7.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.71
- Eröffnung
- 3.67
- Bid
- 3.69
- Ask
- 3.99
- Tief
- 3.67
- Hoch
- 3.72
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -0.54%
- Monatsänderung
- 1.65%
- 6-Monatsänderung
- -21.82%
- Jahresänderung
- -49.52%
