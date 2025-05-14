Валюты / HHS
HHS: Harte Hanks Inc
3.70 USD 0.02 (0.54%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HHS за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.70, а максимальная — 3.73.
Следите за динамикой Harte Hanks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HHS
- Harte Hanks (HHS) Q2 Revenue Falls 14%
- Harte Hanks earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Extends Line of Credit with Texas Capital Bank
- Harte Hanks appoints David Fisher as president to lead transformation
- Harte Hanks Honored with DigiKey Partnership Excellence Award
- Harte Hanks secures exclusive license for health data
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Harte hanks 10% owner Gary Rosenbach buys $44,988 in stock
- Harte Hanks stock hits 52-week low at $4.24 amid market challenges
- Harte Hanks earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Reports First Quarter 2025 Results
Дневной диапазон
3.70 3.73
Годовой диапазон
3.06 7.47
- Предыдущее закрытие
- 3.68
- Open
- 3.73
- Bid
- 3.70
- Ask
- 4.00
- Low
- 3.70
- High
- 3.73
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 1.93%
- 6-месячное изменение
- -21.61%
- Годовое изменение
- -49.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.