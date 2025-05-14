통화 / HHS
HHS: Harte Hanks Inc
3.71 USD 0.02 (0.54%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HHS 환율이 오늘 0.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.68이고 고가는 3.71이었습니다.
Harte Hanks Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HHS News
- Harte Hanks (HHS) Q2 Revenue Falls 14%
- Harte Hanks earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Extends Line of Credit with Texas Capital Bank
- Harte Hanks appoints David Fisher as president to lead transformation
- Harte Hanks Honored with DigiKey Partnership Excellence Award
- Harte Hanks secures exclusive license for health data
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Harte hanks 10% owner Gary Rosenbach buys $44,988 in stock
- Harte Hanks stock hits 52-week low at $4.24 amid market challenges
- Harte Hanks earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Harte Hanks Reports First Quarter 2025 Results
일일 변동 비율
3.68 3.71
년간 변동
3.06 7.47
- 이전 종가
- 3.69
- 시가
- 3.69
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- 저가
- 3.68
- 고가
- 3.71
- 볼륨
- 18
- 일일 변동
- 0.54%
- 월 변동
- 2.20%
- 6개월 변동
- -21.40%
- 년간 변동율
- -49.25%
20 9월, 토요일