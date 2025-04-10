Devises / GSBC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GSBC: Great Southern Bancorp Inc
62.88 USD 1.63 (2.53%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GSBC a changé de -2.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.88 et à un maximum de 64.23.
Suivez la dynamique Great Southern Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSBC Nouvelles
- Great Southern Bancorp raises quarterly dividend by 7.5%
- Are Investors Undervaluing Great Southern Bancorp (GSBC) Right Now?
- Should Value Investors Buy Great Southern Bancorp (GSBC) Stock?
- Great Southern Bancorp Q2 2025 slides: loan quality improves amid portfolio contraction
- Great Southern Bancorp Stock: Strong Credit Quality But Limited Upside (NASDAQ:GSBC)
- Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Great Southern Bancorp Q2 2025 beats EPS expectations
- Great Southern Bancorp earnings beat by $0.39, revenue fell short of estimates
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Oaktree Specialty Lending: Not Best Investment Choice, Despite High Dividend Yield (OCSL)
Range quotidien
62.88 64.23
Range Annuel
47.57 68.02
- Clôture Précédente
- 64.51
- Ouverture
- 64.23
- Bid
- 62.88
- Ask
- 63.18
- Plus Bas
- 62.88
- Plus Haut
- 64.23
- Volume
- 136
- Changement quotidien
- -2.53%
- Changement Mensuel
- 0.74%
- Changement à 6 Mois
- 14.20%
- Changement Annuel
- 12.63%
20 septembre, samedi