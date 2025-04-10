CotationsSections
Devises / GSBC
GSBC: Great Southern Bancorp Inc

62.88 USD 1.63 (2.53%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GSBC a changé de -2.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.88 et à un maximum de 64.23.

Suivez la dynamique Great Southern Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
62.88 64.23
Range Annuel
47.57 68.02
Clôture Précédente
64.51
Ouverture
64.23
Bid
62.88
Ask
63.18
Plus Bas
62.88
Plus Haut
64.23
Volume
136
Changement quotidien
-2.53%
Changement Mensuel
0.74%
Changement à 6 Mois
14.20%
Changement Annuel
12.63%
20 septembre, samedi