GSBC: Great Southern Bancorp Inc

64.23 USD 0.28 (0.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GSBC hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.23 bis zu einem Hoch von 64.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die Great Southern Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
64.23 64.23
Jahresspanne
47.57 68.02
Vorheriger Schlusskurs
64.51
Eröffnung
64.23
Bid
64.23
Ask
64.53
Tief
64.23
Hoch
64.23
Volumen
23
Tagesänderung
-0.43%
Monatsänderung
2.90%
6-Monatsänderung
16.65%
Jahresänderung
15.05%
