GSBC: Great Southern Bancorp Inc
64.23 USD 0.28 (0.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GSBC hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.23 bis zu einem Hoch von 64.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Great Southern Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GSBC News
- Great Southern Bancorp raises quarterly dividend by 7.5%
- Are Investors Undervaluing Great Southern Bancorp (GSBC) Right Now?
- Should Value Investors Buy Great Southern Bancorp (GSBC) Stock?
- Great Southern Bancorp Q2 2025 slides: loan quality improves amid portfolio contraction
- Great Southern Bancorp Stock: Strong Credit Quality But Limited Upside (NASDAQ:GSBC)
- Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Great Southern Bancorp Q2 2025 beats EPS expectations
- Great Southern Bancorp earnings beat by $0.39, revenue fell short of estimates
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Oaktree Specialty Lending: Not Best Investment Choice, Despite High Dividend Yield (OCSL)
Tagesspanne
64.23 64.23
Jahresspanne
47.57 68.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.51
- Eröffnung
- 64.23
- Bid
- 64.23
- Ask
- 64.53
- Tief
- 64.23
- Hoch
- 64.23
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -0.43%
- Monatsänderung
- 2.90%
- 6-Monatsänderung
- 16.65%
- Jahresänderung
- 15.05%
