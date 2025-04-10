Валюты / GSBC
GSBC: Great Southern Bancorp Inc
61.97 USD 0.70 (1.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GSBC за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.48, а максимальная — 62.40.
Следите за динамикой Great Southern Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GSBC
- Are Investors Undervaluing Great Southern Bancorp (GSBC) Right Now?
- Should Value Investors Buy Great Southern Bancorp (GSBC) Stock?
- Great Southern Bancorp Q2 2025 slides: loan quality improves amid portfolio contraction
- Great Southern Bancorp Stock: Strong Credit Quality But Limited Upside (NASDAQ:GSBC)
- Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Great Southern Bancorp Q2 2025 beats EPS expectations
- Great Southern Bancorp earnings beat by $0.39, revenue fell short of estimates
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Oaktree Specialty Lending: Not Best Investment Choice, Despite High Dividend Yield (OCSL)
Дневной диапазон
61.48 62.40
Годовой диапазон
47.57 68.02
- Предыдущее закрытие
- 62.67
- Open
- 62.40
- Bid
- 61.97
- Ask
- 62.27
- Low
- 61.48
- High
- 62.40
- Объем
- 74
- Дневное изменение
- -1.12%
- Месячное изменение
- -0.72%
- 6-месячное изменение
- 12.55%
- Годовое изменение
- 11.00%
