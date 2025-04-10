Valute / GSBC
GSBC: Great Southern Bancorp Inc
62.88 USD 1.63 (2.53%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GSBC ha avuto una variazione del -2.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.88 e ad un massimo di 64.23.
Segui le dinamiche di Great Southern Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
62.88 64.23
Intervallo Annuale
47.57 68.02
- Chiusura Precedente
- 64.51
- Apertura
- 64.23
- Bid
- 62.88
- Ask
- 63.18
- Minimo
- 62.88
- Massimo
- 64.23
- Volume
- 136
- Variazione giornaliera
- -2.53%
- Variazione Mensile
- 0.74%
- Variazione Semestrale
- 14.20%
- Variazione Annuale
- 12.63%
20 settembre, sabato