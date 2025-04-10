QuotazioniSezioni
Valute / GSBC
GSBC: Great Southern Bancorp Inc

62.88 USD 1.63 (2.53%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GSBC ha avuto una variazione del -2.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.88 e ad un massimo di 64.23.

Segui le dinamiche di Great Southern Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
62.88 64.23
Intervallo Annuale
47.57 68.02
Chiusura Precedente
64.51
Apertura
64.23
Bid
62.88
Ask
63.18
Minimo
62.88
Massimo
64.23
Volume
136
Variazione giornaliera
-2.53%
Variazione Mensile
0.74%
Variazione Semestrale
14.20%
Variazione Annuale
12.63%
20 settembre, sabato