Divisas / GSBC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GSBC: Great Southern Bancorp Inc
62.10 USD 0.13 (0.21%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GSBC de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 61.54, mientras que el máximo ha alcanzado 63.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Great Southern Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSBC News
- Great Southern Bancorp aumenta el dividendo trimestral un 7,5%
- Great Southern Bancorp raises quarterly dividend by 7.5%
- Are Investors Undervaluing Great Southern Bancorp (GSBC) Right Now?
- Should Value Investors Buy Great Southern Bancorp (GSBC) Stock?
- Great Southern Bancorp Q2 2025 slides: loan quality improves amid portfolio contraction
- Great Southern Bancorp Stock: Strong Credit Quality But Limited Upside (NASDAQ:GSBC)
- Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Great Southern Bancorp Q2 2025 beats EPS expectations
- Great Southern Bancorp earnings beat by $0.39, revenue fell short of estimates
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Oaktree Specialty Lending: Not Best Investment Choice, Despite High Dividend Yield (OCSL)
Rango diario
61.54 63.73
Rango anual
47.57 68.02
- Cierres anteriores
- 61.97
- Open
- 62.39
- Bid
- 62.10
- Ask
- 62.40
- Low
- 61.54
- High
- 63.73
- Volumen
- 98
- Cambio diario
- 0.21%
- Cambio mensual
- -0.51%
- Cambio a 6 meses
- 12.79%
- Cambio anual
- 11.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B