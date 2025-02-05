Devises / ENIC
ENIC: Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5
3.81 USD 0.04 (1.06%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ENIC a changé de 1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.77 et à un maximum de 3.82.
Suivez la dynamique Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Earnings call transcript: Enel Chile Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Enel Chile S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ENIC)
- Enel Chile (ENIC) Stock: Hydrology Weak Again
- Enel Chile Is Fairly Valued, After A Record 2024 That Is Challenging To Repeat (NYSE:ENIC)
- Enel Chile S.A. (ENIC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
3.77 3.82
Range Annuel
2.60 4.05
- Clôture Précédente
- 3.77
- Ouverture
- 3.77
- Bid
- 3.81
- Ask
- 4.11
- Plus Bas
- 3.77
- Plus Haut
- 3.82
- Volume
- 486
- Changement quotidien
- 1.06%
- Changement Mensuel
- 11.08%
- Changement à 6 Mois
- 15.45%
- Changement Annuel
- 36.56%
20 septembre, samedi