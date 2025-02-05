Währungen / ENIC
ENIC: Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5
3.77 USD 0.07 (1.82%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENIC hat sich für heute um -1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.77 bis zu einem Hoch von 3.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENIC News
Tagesspanne
3.77 3.83
Jahresspanne
2.60 4.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.84
- Eröffnung
- 3.79
- Bid
- 3.77
- Ask
- 4.07
- Tief
- 3.77
- Hoch
- 3.83
- Volumen
- 221
- Tagesänderung
- -1.82%
- Monatsänderung
- 9.91%
- 6-Monatsänderung
- 14.24%
- Jahresänderung
- 35.13%
