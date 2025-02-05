KurseKategorien
Währungen / ENIC
Zurück zum Aktien

ENIC: Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5

3.77 USD 0.07 (1.82%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ENIC hat sich für heute um -1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.77 bis zu einem Hoch von 3.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ENIC News

Tagesspanne
3.77 3.83
Jahresspanne
2.60 4.05
Vorheriger Schlusskurs
3.84
Eröffnung
3.79
Bid
3.77
Ask
4.07
Tief
3.77
Hoch
3.83
Volumen
221
Tagesänderung
-1.82%
Monatsänderung
9.91%
6-Monatsänderung
14.24%
Jahresänderung
35.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K