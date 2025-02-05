Valute / ENIC
ENIC: Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5
3.81 USD 0.04 (1.06%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENIC ha avuto una variazione del 1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.77 e ad un massimo di 3.82.
Segui le dinamiche di Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ENIC News
- Tottenham says club is 'not for sale' after rejecting 2 expressions of interest
- Earnings call transcript: Enel Chile Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Enel Chile S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ENIC)
- Enel Chile (ENIC) Stock: Hydrology Weak Again
- Enel Chile Is Fairly Valued, After A Record 2024 That Is Challenging To Repeat (NYSE:ENIC)
- Enel Chile S.A. (ENIC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
3.77 3.82
Intervallo Annuale
2.60 4.05
- Chiusura Precedente
- 3.77
- Apertura
- 3.77
- Bid
- 3.81
- Ask
- 4.11
- Minimo
- 3.77
- Massimo
- 3.82
- Volume
- 486
- Variazione giornaliera
- 1.06%
- Variazione Mensile
- 11.08%
- Variazione Semestrale
- 15.45%
- Variazione Annuale
- 36.56%
20 settembre, sabato