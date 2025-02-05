货币 / ENIC
ENIC: Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5
3.81 USD 0.06 (1.55%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ENIC汇率已更改-1.55%。当日，交易品种以低点3.80和高点3.86进行交易。
关注Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ENIC新闻
日范围
3.80 3.86
年范围
2.60 4.05
- 前一天收盘价
- 3.87
- 开盘价
- 3.83
- 卖价
- 3.81
- 买价
- 4.11
- 最低价
- 3.80
- 最高价
- 3.86
- 交易量
- 401
- 日变化
- -1.55%
- 月变化
- 11.08%
- 6个月变化
- 15.45%
- 年变化
- 36.56%
