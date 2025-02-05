通貨 / ENIC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ENIC: Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5
3.77 USD 0.07 (1.82%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ENICの今日の為替レートは、-1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり3.77の安値と3.83の高値で取引されました。
Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENIC News
- Tottenham says club is 'not for sale' after rejecting 2 expressions of interest
- Earnings call transcript: Enel Chile Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Enel Chile S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ENIC)
- Enel Chile (ENIC) Stock: Hydrology Weak Again
- Enel Chile Is Fairly Valued, After A Record 2024 That Is Challenging To Repeat (NYSE:ENIC)
- Enel Chile S.A. (ENIC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- 4 Stocks to Buy on Trump’s Turbocharged News Cycle
- How Trump's New Cabinet Will Supercharge the Fourth Crypto Boom Trump's New Cabinet Will Supercharge Crypto
- 3 Reasons Why Trump's New Cabinet Will Supercharge the Fourth Crypto Boom
1日のレンジ
3.77 3.83
1年のレンジ
2.60 4.05
- 以前の終値
- 3.84
- 始値
- 3.79
- 買値
- 3.77
- 買値
- 4.07
- 安値
- 3.77
- 高値
- 3.83
- 出来高
- 221
- 1日の変化
- -1.82%
- 1ヶ月の変化
- 9.91%
- 6ヶ月の変化
- 14.24%
- 1年の変化
- 35.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K