ENIC: Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5

3.77 USD 0.07 (1.82%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ENICの今日の為替レートは、-1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり3.77の安値と3.83の高値で取引されました。

Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.77 3.83
1年のレンジ
2.60 4.05
以前の終値
3.84
始値
3.79
買値
3.77
買値
4.07
安値
3.77
高値
3.83
出来高
221
1日の変化
-1.82%
1ヶ月の変化
9.91%
6ヶ月の変化
14.24%
1年の変化
35.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K