FiyatlarBölümler
Dövizler / ENIC
Geri dön - Hisse senetleri

ENIC: Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5

3.81 USD 0.04 (1.06%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ENIC fiyatı bugün 1.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.77 ve Yüksek fiyatı olarak 3.82 aralığında işlem gördü.

Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ENIC haberleri

Günlük aralık
3.77 3.82
Yıllık aralık
2.60 4.05
Önceki kapanış
3.77
Açılış
3.77
Satış
3.81
Alış
4.11
Düşük
3.77
Yüksek
3.82
Hacim
486
Günlük değişim
1.06%
Aylık değişim
11.08%
6 aylık değişim
15.45%
Yıllık değişim
36.56%
21 Eylül, Pazar