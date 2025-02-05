КотировкиРазделы
ENIC
ENIC: Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5

3.81 USD 0.06 (1.55%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ENIC за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.80, а максимальная — 3.86.

Следите за динамикой Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.80 3.86
Годовой диапазон
2.60 4.05
Предыдущее закрытие
3.87
Open
3.83
Bid
3.81
Ask
4.11
Low
3.80
High
3.86
Объем
401
Дневное изменение
-1.55%
Месячное изменение
11.08%
6-месячное изменение
15.45%
Годовое изменение
36.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.