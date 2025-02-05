Валюты / ENIC
ENIC: Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5
3.81 USD 0.06 (1.55%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENIC за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.80, а максимальная — 3.86.
Следите за динамикой Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 5. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.80 3.86
Годовой диапазон
2.60 4.05
- Предыдущее закрытие
- 3.87
- Open
- 3.83
- Bid
- 3.81
- Ask
- 4.11
- Low
- 3.80
- High
- 3.86
- Объем
- 401
- Дневное изменение
- -1.55%
- Месячное изменение
- 11.08%
- 6-месячное изменение
- 15.45%
- Годовое изменение
- 36.56%
