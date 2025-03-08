Devises / CTBI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CTBI: Community Trust Bancorp Inc - Common Stock
56.50 USD 1.12 (1.94%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CTBI a changé de -1.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.35 et à un maximum de 57.62.
Suivez la dynamique Community Trust Bancorp Inc - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTBI Nouvelles
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Why Community Trust Bancorp (CTBI) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Community Trust Bancorp stock initiated with Overweight rating by Piper Sandler
- Community Trust Bancorp (CTBI) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Community Trust Bancorp increases quarterly dividend by 12.8%
- Can Community Trust Bancorp (CTBI) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Community Trust Bancorp (CTBI) Could Be a Great Choice
- Community Trust Bancorp stock price target raised to $63 by Raymond James
- Community Trust Bancorp (CTBI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Community Trust earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Community Trust Bancorp appoints David Baird to board of directors
- Community Trust Bancorp: Still Banking On Upside (NASDAQ:CTBI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- Community Trust Bancorp Stock: Still Offering A Fair Shake (NASDAQ:CTBI)
- Community Trust Bancorp Stock: A Well-Run Bank, But Not At A Discount (NASDAQ:CTBI)
- Dividend Kings Of The Future
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
Range quotidien
56.35 57.62
Range Annuel
44.60 61.67
- Clôture Précédente
- 57.62
- Ouverture
- 57.62
- Bid
- 56.50
- Ask
- 56.80
- Plus Bas
- 56.35
- Plus Haut
- 57.62
- Volume
- 231
- Changement quotidien
- -1.94%
- Changement Mensuel
- -2.75%
- Changement à 6 Mois
- 10.94%
- Changement Annuel
- 14.60%
20 septembre, samedi