CTBI: Community Trust Bancorp Inc - Common Stock
55.62 USD 0.80 (1.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTBI за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.35, а максимальная — 56.19.
Следите за динамикой Community Trust Bancorp Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
55.35 56.19
Годовой диапазон
44.60 61.67
- Предыдущее закрытие
- 56.42
- Open
- 56.19
- Bid
- 55.62
- Ask
- 55.92
- Low
- 55.35
- High
- 56.19
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- -1.42%
- Месячное изменение
- -4.27%
- 6-месячное изменение
- 9.21%
- Годовое изменение
- 12.82%
