CTBI: Community Trust Bancorp Inc - Common Stock
56.50 USD 0.41 (0.73%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CTBI para hoje mudou para 0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.21 e o mais alto foi 57.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Community Trust Bancorp Inc - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
56.21 57.07
Faixa anual
44.60 61.67
- Fechamento anterior
- 56.09
- Open
- 56.36
- Bid
- 56.50
- Ask
- 56.80
- Low
- 56.21
- High
- 57.07
- Volume
- 28
- Mudança diária
- 0.73%
- Mudança mensal
- -2.75%
- Mudança de 6 meses
- 10.94%
- Mudança anual
- 14.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh