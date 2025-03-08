Währungen / CTBI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CTBI: Community Trust Bancorp Inc - Common Stock
57.62 USD 1.53 (2.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTBI hat sich für heute um 2.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.21 bis zu einem Hoch von 57.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Community Trust Bancorp Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTBI News
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Why Community Trust Bancorp (CTBI) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Community Trust Bancorp stock initiated with Overweight rating by Piper Sandler
- Community Trust Bancorp (CTBI) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Community Trust Bancorp increases quarterly dividend by 12.8%
- Can Community Trust Bancorp (CTBI) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Community Trust Bancorp (CTBI) Could Be a Great Choice
- Community Trust Bancorp stock price target raised to $63 by Raymond James
- Community Trust Bancorp (CTBI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Community Trust earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Community Trust Bancorp appoints David Baird to board of directors
- Community Trust Bancorp: Still Banking On Upside (NASDAQ:CTBI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- Community Trust Bancorp Stock: Still Offering A Fair Shake (NASDAQ:CTBI)
- Community Trust Bancorp Stock: A Well-Run Bank, But Not At A Discount (NASDAQ:CTBI)
- Dividend Kings Of The Future
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
Tagesspanne
56.21 57.65
Jahresspanne
44.60 61.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.09
- Eröffnung
- 56.36
- Bid
- 57.62
- Ask
- 57.92
- Tief
- 56.21
- Hoch
- 57.65
- Volumen
- 123
- Tagesänderung
- 2.73%
- Monatsänderung
- -0.83%
- 6-Monatsänderung
- 13.14%
- Jahresänderung
- 16.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K