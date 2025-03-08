通貨 / CTBI
CTBI: Community Trust Bancorp Inc - Common Stock
57.62 USD 1.53 (2.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CTBIの今日の為替レートは、2.73%変化しました。日中、通貨は1あたり56.21の安値と57.65の高値で取引されました。
Community Trust Bancorp Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
56.21 57.65
1年のレンジ
44.60 61.67
- 以前の終値
- 56.09
- 始値
- 56.36
- 買値
- 57.62
- 買値
- 57.92
- 安値
- 56.21
- 高値
- 57.65
- 出来高
- 123
- 1日の変化
- 2.73%
- 1ヶ月の変化
- -0.83%
- 6ヶ月の変化
- 13.14%
- 1年の変化
- 16.88%
