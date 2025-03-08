货币 / CTBI
CTBI: Community Trust Bancorp Inc - Common Stock
56.15 USD 0.53 (0.95%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTBI汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点55.37和高点56.55进行交易。
关注Community Trust Bancorp Inc - Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
55.37 56.55
年范围
44.60 61.67
- 前一天收盘价
- 55.62
- 开盘价
- 56.55
- 卖价
- 56.15
- 买价
- 56.45
- 最低价
- 55.37
- 最高价
- 56.55
- 交易量
- 25
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- -3.36%
- 6个月变化
- 10.25%
- 年变化
- 13.89%
